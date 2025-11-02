Los desopilantes memes del triunfazo agónico de Boca ante Estudiantes en La Plata

Boca Juniors se impuso por 2-1 sobre Estudiantes de La Plata en un partido clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, válido por la fecha 14 del torneo Clausura. Se trató de un duelo cambiante, con un primer tiempo bastante discreto y un complemento en el que pasó de todo.

Tras finalizar el encuentro, las redes estallaron y se llenaron de memes, que tuvieron a Exequiel Zeballos, el "Changuito", como uno de los principales protagonistas, ya que fue la gran figura del Xeneize a lo largo de los 90 minutos. También quedó apuntado Agustín Marchesín, que provocó un penal con el que el Pincha marcó el empate parcial.