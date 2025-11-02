La diputada nacional fanática de Estudiantes que estalló con Rey Hilfer por el segundo penal a Boca: "Qué porquería es el árbitro"

La referente política del Frente de Izquierda sorprendió con un fuerte mensaje en X sobre el arbitraje en el partido entre Boca y Estudiantes.

Myriam Bregman, diputada nacional y referente del Frente de Izquierda, explotó en redes sociales luego del segundo penal sancionado a Boca en el partido contra Estudiantes de La Plata. Su posteo en X (ex Twitter) no dejó dudas sobre su postura.

Bregman mantiene su banca como diputada nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) dentro del Frente de Izquierda, luego de haber sido legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Su intervención en redes generó repercusión inmediata entre hinchas y seguidores de la política.

La diputada nacional criticó durante a Leandro Rey Hilfer Posteo de Bregman "Qué porquería es el árbitro", fue el posteo en X de la abogada, defensora de las libertades democráticas y de trabajadores, que es conocida por combinar su rol político con su pasión por el fútbol. Hincha confesa del Pincha, Bregman no suele ocultar sus opiniones sobre los encuentros que involucran a su club.

La diputada no solo se limita al activismo político; su fuerte presencia en X demuestra que su fanatismo futbolero también forma parte de su identidad pública. En esta oportunidad, su crítica fue directa, señalando con un improperio al árbitro Leandro Rey Hilfer como responsable del polémico segundo penal a Boca.