Las bombas de Fernando Muslera contra el arbitraje tras la caída de Estudiantes ante Boca: "Es todo muy obvio"

Fernando Muslera fue con los tapones de punta y apuntó contra las decisiones arbitrales que, según él, vienen perjudicando a Estudiantes en el torneo.

"Hace un tiempo me preguntaron qué me parecía el fútbol argentino y creo que me apuré un poco con la respuesta. Dejé pasar un par de partidos y estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes. No me quiero olvidar de Barracas, del penal contra Belgrano ni de un penal hoy contra Guido (Carrillo) previo a la expulsión", apuntó el arquero de 39 años luego del encuentro en diálogo con ESPN.

Decidido a no guardarse absolutamente nada, fue con los tapones de punta: "Son situaciones que nos terminan perjudicando a notros y al trabajo que hacemos en el día a día. Más allá de los errores individuales, que un partido se defina por los errores arbitrales, duele mucho y habla de que no es tan limpio todo", remarcó notoriamente frustrado.

Siguiendo con la misma tónica, aludió directamente a la prensa y el trato que tienen para con el Xeneize: "Espero que analicen los penales con criterio, con humildad, porque en los medios se habla solo de Boca y River, y que se analice a los árbitros también. En el poco tiempo que estoy acá, es muy obvio todo, y da bronca", lanzó el uruguayo.