Las bombas de Fernando Muslera contra el arbitraje tras la caída de Estudiantes ante Boca: "Es todo muy obvio"
Fernando Muslera fue con los tapones de punta y apuntó contra las decisiones arbitrales que, según él, vienen perjudicando a Estudiantes en el torneo.
Fernando Muslera estalló contra el arbitraje luego de la derrota de Estudiantes de La Plata por 2-1 como local ante Boca Juniors. En un duelo muy parejo, el elenco de la Ribera tuvo dos penales a favor que toda la parcialidad rojiblanca discutió y también hubo una roja a Neves que dejó al local con uno menos sobre el final.
"Hace un tiempo me preguntaron qué me parecía el fútbol argentino y creo que me apuré un poco con la respuesta. Dejé pasar un par de partidos y estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes. No me quiero olvidar de Barracas, del penal contra Belgrano ni de un penal hoy contra Guido (Carrillo) previo a la expulsión", apuntó el arquero de 39 años luego del encuentro en diálogo con ESPN.
Decidido a no guardarse absolutamente nada, fue con los tapones de punta: "Son situaciones que nos terminan perjudicando a notros y al trabajo que hacemos en el día a día. Más allá de los errores individuales, que un partido se defina por los errores arbitrales, duele mucho y habla de que no es tan limpio todo", remarcó notoriamente frustrado.
Siguiendo con la misma tónica, aludió directamente a la prensa y el trato que tienen para con el Xeneize: "Espero que analicen los penales con criterio, con humildad, porque en los medios se habla solo de Boca y River, y que se analice a los árbitros también. En el poco tiempo que estoy acá, es muy obvio todo, y da bronca", lanzó el uruguayo.
Por último, dejó bien en claro cuál fue para él la gota que rebalsó el vaso: "Para mí fue determinante que no se publicaran los audios del VAR contra Barracas. Eso es lo más claro que pasó. Es regla que se muestren los audios en todos los partidos, y justo contra Barracas fue el único en que no lo pasaron. Los criterios tienen que ser los mismos para ambos lados. Hay supuestamente 15 cámaras. Bueno, que muestren las 15", concluyó Muslera.