Tras el triunfo de Boca ante Estudiantes, Claudio Úbeda palpitó el Superclásico: "Sabemos cómo jugarlo"

Luego de la importantísima victoria de Boca en UNO, Claudio Úbeda se refirió al duelo frente a River del próximo domingo en la Bombonera.

Boca Juniors obtuvo un triunfazo clave este domingo como visitante por 2-1 sobre Estudiantes de La Plata, que lo deja provisoriamente puntero de la Zona A en el Clausura y lo acomoda mejor en la Tabla Anual pensando en la clasificación a la Libertadores 2026, en la que podría asegurarse un lugar si vence a River Plate en la Bombonera.

El próximo domingo, el Xeneize albergará una nueva edición del Superclásico por la fecha 15 y, en caso de sumar los tres puntos, el año que viene volverá al máximo certamen continental tras ausentarse de las últimas dos ediciones. Por lo tanto, esta victoria conseguida en el Estadio UNO fue muy importante para llegar de la mejor manera posible al duelo ante el eterno rival.

Claudio Úbeda palpitó el Superclásico Claudio Úbeda palpitó el Superclásico "El Superclásico es un evento mundial que todos vamos a vivir, sabemos cómo tenemos que jugarlo y vamos a prepararnos fuertemente esta semana para seguir este camino que nos planteamos estas últimas fechas de seguir ganando", apunto Claudio Úbeda en conferencia de prensa luego del encuentro.

Al ser consultado cómo piensa encarar este trascendental choque frente al Millonario, el Sifón fue ambiguo: "Jugar con un 9 o dos lo analizaremos dependiendo de las circunstancias que nos dé el partido. No somos cerrados a que siempre tenga que ser doble 9, no hay ningún problema", advirtió.