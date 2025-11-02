Presenta:

Con un penal agónico de Merentiel, Boca venció 2-1 a Estudiantes y se acerca a la Libertadores

Por la fecha 14, Boca se impuso con los goles de Zeballos a los 49 minutos y Merentiel de penal a los 94'. Cetré lo había empatado para Estudiantes a los 59'.

MDZ Deportes

Noticia en construcción...

El penal errado por Zeballos en Boca

El gol de Zeballos para el 1-0 de Boca

El golazo de penal de Cetré para el 1-1

La expulsión de Neves en Estudiantes

El gol de penal de Merentiel para el 2-1 de Boca

El minuto a minuto de Estudiantes de La Plata - Boca

