Con un penal agónico de Merentiel, Boca venció 2-1 a Estudiantes y se acerca a la Libertadores
Por la fecha 14, Boca se impuso con los goles de Zeballos a los 49 minutos y Merentiel de penal a los 94'. Cetré lo había empatado para Estudiantes a los 59'.
Noticia en construcción...
El penal errado por Zeballos en Boca
El gol de Zeballos para el 1-0 de Boca
El golazo de penal de Cetré para el 1-1
La expulsión de Neves en Estudiantes
El gol de penal de Merentiel para el 2-1 de Boca
El minuto a minuto de Estudiantes de La Plata - Boca