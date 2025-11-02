La tajante respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre su futuro con Vélez en medio del rumor de un llamado de Boca: "¡Olvidate! En 2026 voy a..."

En medio de rumores que lo vinculan al Xeneize, Barros Schelotto fue contundente sobre su continuidad en Liniers y habló del tenso cruce con Carlos Tevez.

Vélez no tuvo su mejor noche y cayó ante Talleres en el estadio José Amalfitani por la 14ª fecha del Torneo Clausura, alejándose cada vez más del sueño de meterse en zona de copas internacionales. Tras la derrota, Guillermo Barros Schelotto analizó el rendimiento de su equipo, reconoció errores y se mostró autocrítico.

“Tenemos que jugar el partido desde el primer minuto”, comenzó el técnico, marcando la diferencia entre ambas etapas del encuentro. A pesar del resultado, destacó el esfuerzo de sus dirigidos: “La reacción en el segundo tiempo fue muy buena. Pusimos a Talleres contra su campo y tratamos de llegar al empate con esfuerzo, ganas. Tenemos que dominar a nuestro rival y llevarlo a nuestro juego, no que suceda al revés”.

Guillermo Barros Schelotto cerró cualquier rumor sobre Boca Aunque los rumores sobre un posible regreso a Boca —club con el que está siempre vinculado— volvieron a sonar en las últimas horas, el Mellizo fue tajante al hablar de su futuro. “¡Olvidate que sigo! Más allá de que esté firmado, te doy la palabra”, sentenció Barros Schelotto, quien tiene contrato con el Fortín hasta diciembre de 2026.

El técnico además confirmó que Lisandro Magallán será sometido a estudios tras sufrir un golpe en el rostro y que probablemente no esté frente a Gimnasia. Además, explicó las salidas de Braian Romero y Elías Gómez, quienes "no estaban al ciento por ciento: Braian venía de una molestia muscular y Elías estuvo con fiebre en la semana".

PARTE MÉDICO



Lisandro Magallán sufrió un traumatismo directo en el pómulo izquierdo durante el segundo tiempo del encuentro ante Talleres.



Fue trasladado a la guardia del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía donde se le realizaron estudios de tomografía computada de… pic.twitter.com/6bkyJxeUY9 — Vélez Sarsfield (@Velez) November 2, 2025 El reencuentro con Carlos Tevez La atención también estuvo puesta en el reencuentro entre Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez, quienes compartieron vestuario y etapa en Boca, y ahora se cruzaron como técnicos rivales. Consultado sobre el saludo con el DT de Talleres, el Mellizo fue directo: “Hemos vivido muchas cosas juntos como compañeros y después como entrenador y jugador. Fui a saludar al técnico rival, la verdad que no tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego”.