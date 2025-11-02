Video: el consuelo de Cristian Medina al Changuito Zeballos tras su penal errado en Estudiantes-Boca

Luego de estrellar su disparo en el palo, Exequiel Zeballos quedó muy angustiado y Medina, excompañero en suyo en Boca, fue a darle ánimos.

Boca Juniors debió medirse este domingo como visitante contra Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del torneo Clausura, en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Tras un primer tiempo bastante discreto y con pocas llegadas, las primeras emociones llegaron justo en los últimos minutos previos al descanso.

Exequiel Zeballos, que fue el jugador más desequilibrante del Xeneize en la mitad inicial, provocó un penal a favor en tiempo de descuento. Él mismo se encargó de ejecutarlo. Sin embargo, no pudo aprovechar esa gran oportunidad y definió mal, estrellando su disparo en en el palo izquierdo.

El consuelo de Cristian Medina al Changuito Zeballos El consuelo de Cristian Medina al Changuito Zeballos Tras este yerro, el extremo santiagueño quedó notoriamente angustiado y se marchó a los vestuarios con la mirada baja y masticando bronca. En ese momento, la transmisión captó cómo Cristian Medina, quien fuera compañero suyo en el Xeneize hasta el año pasado, se aceró para ponerle una mano en la cabeza a modo de consuelo, para darle ánimos.

Ambos compartieron equipo en la Primera de Boca de 2021 a 2024, pero su relación venía de antes, ya que previamente habían hecho juntos también las inferiores. Los dos nacidos en 2002, Zeballos fue el primero en debutar con el equipo profesional el 29 de noviembre de 2020, mientras que el volante debió esperar unos meses más, hasta el 14 de febrero del año siguiente.