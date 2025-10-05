Otra vez Barracas Central: las fuertes polémicas arbitrales del empate 1-1 ante Estudiantes
A Barracas le convalidaron un gol con una aparente falta previa de Bruera y a Estudiantes le anularon dos tantos por offside, uno muy discutido.
Barracas Central nunca se escapa de las polémicas arbitrales. El pasado lunes, había generado un escándalo mayúsculo el insólito gol que le anularon a Belgrano en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia por una inexistente falta previa. Una semana después, en la igualdad 1-1 como visitante contra Estudiantes de La Plata, las controversias volvieron a estar a la orden del día.
Hubo dos situaciones muy puntuales que provocaron la bronca de toda la delegación y parcialidad local y que se viralizaron rápidamente en redes sociales y los medios de comunicación: la primera, la jugada del empate del Guapo; la segunda, un gol anulado al Pincha que les podría haber dado una victoria clave en la lucha por la punta de la Zona A.
El gol de Barracas Central con falta previa de Bruera
El León ganaba 1-0 hasta que, en el arranque del segundo tiempo, los de Ruben Darío Insua marcaron tablas a través de un cabezazo de Jhonatan Candia. Todos se quedaron reclamando por una falta previa de Facundo Bruera, que pareció pegarle un muy evidente planchazo a Facundo Rodríguez, lo que lo dejó tumbado en el suelo por el dolor y dejó a su equipo con un hombre menos para defender. A pesar de que en las repeticiones la infracción aparentaba ser bastante clara, el árbitro Nazareno Arasa no la cobró y tampoco fue llamado por el VAR para revisar la jugada.
Luego, ya más cerca del final, Tiago Palacios había logrado anotar el 2-1 para el elenco de Eduardo Domínguez, pero embargo, el tanto sería anulado por un supuesto offside de Guido Carrillo, quien había dado la asistencia. Sin embargo, el trazado de líneas, lejos de despejar las dudas, generó más enfado, ya que daban toda la impresión de que el histórico goleador de 34 años estaba habilitado.
El gol anulado a Estudiantes por supuesto offside de Carrillo
Unos minutos después, promediando los 85', Estudiantes nuevamente volvió a ver frustrado el festejo del 2-1, esta vez obra de Edwin Cetré, otra vez por una posición adelantada. De todos modos, en esta oportunidad, más allá del entendible fastidio de la parcialidad platense, no hubo discusión posible: el colombiano se encontraba efectivamente fuera de lugar.
Igualmente, las dos incidencias anteriores fueron más que suficientes para que nuevamente Barracas Central quedara en el centro de la escena por las polémicas arbitrales a su favor.