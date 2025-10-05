La picante frase de Fernando Muslera a Miloc tras el polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas: "Yo salí..."
Fernando Muslera, arquero y referente de Estudiantes, terminó a los gritos con Dardo Miloc, volante del Guapo, tras el polémico 1-1 ante Barracas Central.
El empate entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central terminó con un cierre caliente. Fernando Muslera, arquero uruguayo del Pincha, fue protagonista de un cruce verbal con el mediocampista del Guapo Dardo Miloc tras un partido cargado de polémicas arbitrales en el estadio UNO.
Muslera, visiblemente molesto, fue a encarar al árbitro Nazareno Arasa para reclamar por las decisiones que perjudicaron al conjunto platense, que sufrió dos goles anulados y un tanto convalidado a Barracas en medio de una infracción no sancionada. En ese contexto, el arquero tuvo un fuerte intercambio con el ex Gimnasia.
El cruce caliente entre Muslera y Miloc tras Estudiantes-Barracas
“¿En serio vas a hablarle? Hizo todo para ustedes, boludo, dale”, lanzó Muslera. “¿Y vos qué hiciste bien?”, le retrucó Miloc. El uruguayo, entonces, respondió con una frase que rápidamente se viralizó: “Yo salí campeón de América”, recordando su consagración con Uruguay en la Copa América 2011 jugada en nuestro país. “¿Hoy?”, contestó el mediocampista. “Hoy, empatamos”, cerró el arquero, en un ida y vuelta que reflejó la tensión del momento.
Las polémicas comenzaron en el arranque del segundo tiempo, cuando Facundo Rodríguez pareció recibir un planchazo de Bruera antes del gol de Jhonatan Candia, que significó el empate 1-1. Ni Arasa ni el VAR consideraron la infracción, lo que desató la bronca del público local.
El gol de Barracas Central ¿con falta previa de Bruera a Rodríguez?
Más tarde, el enojo creció cuando el árbitro anuló un cabezazo de Tiago Palacios por presunta posición adelantada, pese a que las repeticiones mostraban que Guido Carrillo estaba habilitado. Para cerrar la noche, otro tanto de Edwuin Cetré fue invalidado por offside, lo que dejó a Estudiantes sin el triunfo y con un sabor a injusticia que explotó en el final.
El gol anulado a Estudiantes por supuesto offside de Guido Carrillo
Las dos incidencias anteriores fueron más que suficientes para que nuevamente Barracas Central quedara en el centro de la escena por las polémicas arbitrales a su favor.