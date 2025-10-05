La picante frase de Fernando Muslera a Miloc tras el polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas: "Yo salí..."

El empate entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central terminó con un cierre caliente. Fernando Muslera , arquero uruguayo del Pincha, fue protagonista de un cruce verbal con el mediocampista del Guapo Dardo Miloc tras un partido cargado de polémicas arbitrales en el estadio UNO.

Muslera , visiblemente molesto, fue a encarar al árbitro Nazareno Arasa para reclamar por las decisiones que perjudicaron al conjunto platense, que sufrió dos goles anulados y un tanto convalidado a Barracas en medio de una infracción no sancionada. En ese contexto, el arquero tuvo un fuerte intercambio con el ex Gimnasia.

“¿En serio vas a hablarle? Hizo todo para ustedes, boludo, dale”, lanzó Muslera . “¿Y vos qué hiciste bien?”, le retrucó Miloc. El uruguayo, entonces, respondió con una frase que rápidamente se viralizó: “Yo salí campeón de América”, recordando su consagración con Uruguay en la Copa América 2011 jugada en nuestro país. “¿Hoy?”, contestó el mediocampista. “Hoy, empatamos”, cerró el arquero, en un ida y vuelta que reflejó la tensión del momento.

Las polémicas comenzaron en el arranque del segundo tiempo , cuando Facundo Rodríguez pareció recibir un planchazo de Bruera antes del gol de Jhonatan Candia, que significó el empate 1-1. Ni Arasa ni el VAR consideraron la infracción, lo que desató la bronca del público local.

El gol de Barracas Central ¿con falta previa de Bruera a Rodríguez?

El gol de Barracas Central con falta previa de Bruera

Más tarde, el enojo creció cuando el árbitro anuló un cabezazo de Tiago Palacios por presunta posición adelantada, pese a que las repeticiones mostraban que Guido Carrillo estaba habilitado. Para cerrar la noche, otro tanto de Edwuin Cetré fue invalidado por offside, lo que dejó a Estudiantes sin el triunfo y con un sabor a injusticia que explotó en el final.

El gol anulado a Estudiantes por supuesto offside de Guido Carrillo

El gol anulado a Estudiantes por supuesto offside de Carrillo

Las dos incidencias anteriores fueron más que suficientes para que nuevamente Barracas Central quedara en el centro de la escena por las polémicas arbitrales a su favor.