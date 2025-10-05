Gimnasia vs. Deportivo Madryn: dónde y cuándo se jugaría la final por el primer ascenso

Gimnasia enfrentará a Deportivo Madryn. El Lobo se juega todo para conseguir el ascenso a Primera División. Cuál sería la sede y la fecha del partido.

Gimnasia aferrado a la ilusión: a un partido del ascenso.

Gimnasia venció esta tarde a Defensores de Belgrano, terminó primero en la Zona B de la Primera Nacional y se ganó su lugar en la final por el primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Enfrente estará Deportivo Madryn, que se quedó con la Zona A.

¿Cuándo jugarán el partido decisivo? Aún no está confirmado, lo hará el Consejo Federal en las próximas horas. Lo cierto es que ya pica en punta el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, como el escenario del partido.

Al mismo tiempo, la fecha sería el próximo sábado 11 de octubre, con horario a confirmar.