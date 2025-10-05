¡Llegó el mejor! Gimnasia y Esgrima es finalista de la Primera Nacional y está a 90 minutos del ascenso

Gimnasia lo buscó desde la fecha 1 de la Primera Nacional. Tuvo buenas y malas a lo largo de un torneo eterno. Fue mejor que todos sus rivales.

El fútbol argentino sabe de injusticias. Sabe de logros con poco o escaso mérito. No es este el caso. El premio fue para el mejor. Fue para el que lo buscó siempre. Aún con dificultades en el camino, nunca se salió de la ruta, siempre tuvo en foco el objetivo. Gimnasia se metió esta tarde en la final por el primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino y está bien. Es justo.

A lo largo de las 34 las pasó todas. Tuvo buenos pasajes, partidos malos como aquel que le costó el puesto a Ezequiel Medrán ante Temperley. Pero siempre se plantó, siempre mostró personalidad, jerarquía y un plantel que se terminó de convencer de que tenía con qué con Ariel Broggi, el DT que lo depositó en la final de la Primera Nacional.

Gimnasia es finalista por virtudes propias. Porque ganó los partidos que tenía que ganar, sobre todo en la recta final, donde las piernas pesan más de lo normal y muchos tambalean.

Atrás quedaron las dudas, el bajón del equipo que lo hizo pegar el volantazo a mitad de camino. Hoy, ante Defensores de Belgrano, el Lobo ratificó dentro de la cancha la condición de puntero, de líder y de FINALISTA.

Ahora queda el premio mayor. Queda luchar y dejar todo. Y jugar como este equipo lo ha hecho en la mayoría de los encuentros del torneo. Queda ponerle el punto final a la historia. El broche de oro, la frutilla del postre. Quedan 90 minutos. Queda, para este plantel, meterse en la historia grande de la institución.