Gimnasia, a un paso de la final: cómo será la definición de la zona B de la Primera Nacional

Es decir que, si gana, no debe mirar de reojo lo que pasa en los demás estadios cuando el próximo fin de semana se dispute la jornada 34 de la segunda categoría del fútbol argentino.

Pero, lógicamente, si no puede sumar de a tres en el Víctor Legrotaglie , si dependerá de otros resultados. Aunque el panorama puede ser favorable incluso en este caso.

La fecha 34 de la Zona B de la Primera Nacional se jugará en su totalidad el próximo domingo 5 de octubre a las 15.30 . No habrá posibilidades de especulación de ninguno de los equipos que pelean por algo ya que se jugará todo al mismo día y horario.

Gimnasia y Esgrima juega su partido en su casa, el Víctor Legrotaglie , ante Defensores de Belgrano . Si gana, se mete directamente en la final, donde ya espera Deportivo Madryn, que ayer venció a Arsenal de Sarandí y se clasificó .

En caso de no sumar de a tres, sí deberá prestar atención a otros encuentros. ¿Cuáles? Mitre de Santiago del Estero vs. Estudiantes de Caseros; Chaco For Ever vs. Deportivo Morón; y Central Norte de Salta vs. Estudiantes de Río Cuarto.

El Lobo tiene 60 puntos y son tres los equipos que pueden alcanzarlo en puntos: Estudiantes de Caseros, Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto.

Si el Lobo empata, el único que puede alcanzarlo es el Pincha de Caseros que, si gana, lo alcanza en puntos y tiene mejor diferencia de gol. Es decir que el equipo bonaerense se clasificaría a la final.

Si el Lobo pierde, cualquiera de los tres podría alcanzarlo. Pero deberán ganar, porque a ninguno le alcanza con el empate. Estudiantes de Caseros lo pasaría, Deportivo Morón lo alcanzaría y tiene mejor diferencia de gol. Y Estudiantes de Río Cuarto debería ganar por una diferencia de 5 goles. Estos dos últimos, lógicamente, deberán esperar no sólo un traspié del equipo de Ariel Broggi, sino también de los otros dos conjuntos.

Más allá de los cálculos y de las posibilidades, Gimnasia depende de sí mismo y es la gran noticia. ¿Podrá sacar pasaje a la final? Está todo dado.