La Primera Nacional, en la recta final: cuándo juegan Gimnasia y Maipú, sus rivales y las variables

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú se preparan para afrontar los dos últimos encuentros de la fase regular de la Primera Nacional , con objetivos distintos, pero con la expectativa de poder cumplirlos y de cerrar el año con éxito.

El Lobo , que el pasado fin de semana venció a San Telmo , está muy cerca de meterse en la final por el primer ascenso. Con 6 puntos por jugarse, tiene 3 de ventaja sobre Estudiantes de Río Cuartos y 4 sobre Estudiantes de Caseros, los dos perseguidores más cercanos.

El Cruzado , sin chances de llegar a esa final, busca entrar al Reducido para ir en busca del segundo ascenso. Está cerca de lograrlo, aunque no debe descuidarse. La victoria del fin de semana ante Arsenal de Sarandí le dio un buen envión para afrontar estos dos partidos que le quedan.

Gimnasia y Esgrima juega dos partidos complejos sobre el final del torneo. El primero de ellos será ante Chacarita Juniors , de visitante, el próximo domingo a las 15.15. La dificultad pasa por la crisis que atraviesa el Funebrero, obligado a ganar porque hoy se está quedando afuera y con la presión de sus hinchas que están muy molestos por el presente del equipo.

El último partido será ante Defensores de Belgrano, con fecha y hora por definir, pero de local en el Víctor Legrotaglie. Su rival busca llegar con chances de meterse en el Reducido, pero la tiene difícil porque está a 6 unidades del séptimo y del octavo, Agropecuario y Temperley, con 6 por jugarse. Es decir que debe ganar los dos y esperar que el Gasolero o el Sojero dejen todos sus puntos en el camino. Además, lo tiene a Chacarita en el medio de ambos, por lo que también depende de sus resultados.

La buena para el Lobo es que depende de sí mismo y que con 4 puntos se asegura el primer lugar de la Zona B.

Deportivo Maipú también depende de si mismo para conseguir el objetivo de clasificarse, aunque estará atento a lo que pase en otras canchas para ver qué chances tiene de escalar algunas posiciones. Hoy está octavo, con 4 puntos de diferencia sobre Colegiales y Racing de Córdoba, los equipos que buscan alcanzarlo. Y si mira hacia arriba, matemáticamente tiene chances, incluso, de terminar tercero. Dífícil, pero no imposible.

El penúltimo partido lo jugará el domingo a las 16.30 justamente frente a Colegiales, rival directo. Y en la última jornada, con fecha y hora a definir, recibirá a Atlanta, el equipo de Luis García que aún tiene chances de meterse en la final por el primer ascenso.