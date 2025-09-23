La Batalla de San Martín: por qué será de riesgo la visita de Gimnasia a Chacarita

Luego del convincente triunfo ante San Telmo por 2 a 0, que le permitió a Gimnasia y Esgrima recuperar el primer lugar de la zona B de la Primera Nacional , el equipo de Ariel Broggi se prepara ahora para una nueva final en su firme lucha por el ascenso a la Liga Profesional .

El rendimiento que mostró el Blanquinegro el sábado pasado dejó atrás el mal trago en Carlos Casares y el equipo tomó un envión necesario para afrontar las últimas dos fechas del torneo con otro semblante.

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, prepara el equipo que visitará a Chacarita el domingo desde las 15.15.

Sin embargo, el Lobo tiene por delante dos encuentros por demás complejos y que buscará sortear con éxito para alcanzar el tan ansiado primer puesto del grupo que lo deposite en la final por el primer ascenso. Las cartas están sobre la mesa.

Si bien el cuadro mendocino depende de sí mismo para lograr el objetivo, no podrá descuidarse en las últimas dos fechas. Y el domingo, jugará la primera de las dos finales anticipadas en un estadio que promete ser un campo de batalla futbolística. Lo espera Chacarita Juniors , otro grande de la categoría, que atraviesa un momento complejo y llega al encuentro de la fecha 33 con la soga al cuello en su búsqueda de clasificarse al torneo reducido, del que por ahora se está quedando afuera.

Pintadas Chacarita Otra de las pintadas que aparecieron después de la caída con Central Norte de Salta.

El equipo de San Martín pasó dos semanas tormentosas, con un equipo que no da respuestas en la cancha, sumado a las duras declaraciones del presidente Néstor Di Pierro, quien calificó a los jugadores de ‘cagones’, y las amenazantes pintadas que aparecieron en el club tras la derrota ante Central Norte por 2 a 1.

En ese escenario, Broggi y sus muchachos intentarán sacar provecho y asegurar, el mismo domingo, el primer lugar de la zona. Para eso, deberán ganar y esperar que no lo haga Estudiantes de Río Cuarto, que recibirá a Almirante Brown. Por lo pronto, por el Parque ya preparan lo que será la Batalla de San Martín.