Marista RC, finalista del Torneo del Interior: cuándo y dónde se juega la final ante Jockey Club de Córdoba

Marista RC jugará la final del Torneo del Interior 2025 ante Jockey Club de Córdoba. Cuándo y dónde se disputa el partido definitorio.

El Torneo del Interior Copa Zurich 2025, el más federal del rugby argentino, está llegando a su fin y ya tiene los equipos que disputarán la final del certamen. Y uno de ellos, de una temporada espectacular, es un mendocino. Se trata de Marista RC, que ganó con autoridad su partido de semifinales el pasado fin de semana y se metió en el juego definitorio.

El conjunto mendocino venció, en su estadio, el sábado por la tarde al Club Atlético Estudiantes de Paraná, Entre Ríos, por 33 a 24, en un partido durísimo y se metió de esa forma en la final del TdI.

Su rival será Jockey Club de Córdoba que, también el sábado por la tarde, derrotó al máximo ganador de la competencia, Duendes de Rosario, por 41 a 27, en un encuentro que debió definirse en tiempo extra tras igualar 24 a 24 en los 80 minutos reglamentarios.

Marista 2 Marista le ganó un partidazo a Estudiantes de Paraná. Instagram Marista RC

Cuándo y dónde se disputará la final del Torneo del Interior Ahora, se viene la final entre mendocinos y cordobeces. Marista Rugby Club y Jockey Club de Córdoba jugarán el partido que definirá el campeón del Torneo del Interior el próximo sábado 27 de septiembre, a las 15.30.