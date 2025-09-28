Los dos equipos de la Primera Nacional que pueden clasificarse a la final por el ascenso este domingo

Este domingo por la tarde, dos clubes de la Primera Nacional podrían asegurarse jugar el partido decisivo para subir a la Liga Profesional.

Los ascensos a la Liga Profesional están cada vez más cerca de definirse. Foto: Santiago Tagua/MDZ

La Primera Nacional ya transita la cuenta regresiva y está en plena etapa de definiciones. Luego de confirmarse los descensos de Talleres de Remedios de Escalada y CADU el fin de semana pasado, este domingo otros equipos se juegan todo en la segunda categoría del fútbol argentino.

En esta penúltima fecha, hay dos clubes que ya podrían asegurarse jugar la final por el ascenso a Primera División: Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Ambos son líderes de sus respectivas zonas y quieren sellar su clasificación esta misma tarde. ¿Qué necesitan?

Día de definiciones en la Primera Nacional: Madryn y Gimnasia (M) van por la final El Aurinegro lidera la Zona A con 57 puntos, dos por encima del escolta Atlanta, y llega mucho más holgado a la jornada 33: si le gana a Arsenal en la provincia de Chubut a partir de las 15: 30 horas obtendrá su boleto al partido decisivo. Incluso, hasta un empate le alcanzaría dado a la inmensa diferencia de gol que le saca a su máximo perseguidor (+17 contra +6). El tema es que para el Arse también es una final: está último en la zona y una derrota lo dejaría prácticamente descendido.

Deportivo Madryn, muy cerca de la final por el ascenso a Primera. Deportivo Madryn, muy cerca de la final por el ascenso a Primera. Foto: @ClubMadryn

Por su parte, el Lobo mendocino está en lo más alto de la Zona B con 59 puntos, pero necesita una combinación un tanto más compleja: debe vencer a Chacarita como visitante desde las 15:15 horas y esperar que Estudiantes de Río Cuarto no sume de a tres como local frente a Almirante Brown.