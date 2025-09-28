Qué dijo el arquero de Toronto FC tras taparle cuatro pelotas de gol a Messi en el 1-1 con Inter Miami: "Simplemente hice..."

Sean Johnson, arquero de Toronto FC, fue la gran figura del 1-1 ante el Inter Miami de Lionel Messi y cortó con la tremenda racha del 10 en la MLS.

Messi no pudo ante la muralla Johnson, el arquero de Toronto FC que se tapó todo.

El de los guantes cortó con la tremenda racha que llevaba el astro argentino en partidos consecutivos contribuyendo con goles o asistencias y le negó al equipo de Javier Mascherano quedar como escolta de Philadelphia Unión en la Conferencia Este, a pocas fechas para el cierre de la fase regular.

La atajada más asombrosa de Johnson se dio a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Messi recibió un pase de Sergio Busquets cerca del punto penal y definió rápido de derecha, pero se topó con la muralla de Toronto FC que le ahogó el grito de gol a puro reflejo. “Simplemente hice lo que pude para mantener al equipo en el partido esta noche; solo que en cuatro de esas ocasiones fue Messi el que jugó”, sentenció el arquero tras su brillante actuación.

La terrible atajada de Sean Johnson a Messi en Toronto FC-Inter Miami. La terrible atajada de Sean Johnson a Messi en Toronto FC-Inter Miami. Video: MLS

Mascherano le lanzó flores al arquero de Toronto FC A su vez, el tricampeón de la Copa de Oro con la Selección de Estados Unidos (2013, 2017 y 2021) se ganó los elogios de Mascherano, que en conferencia de prensa expresó lo siguiente: "Hay muchas más virtudes del arquero, porque las finalizaciones fueron dentro de los tres palos. En alguna que otra el arquero ha estado brillante. No es nada nuevo. Tiene la suerte que cuando juega contra nosotros suele tener un gran nivel".