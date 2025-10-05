Ariel Broggi valoró la entrega de Gimnasia y palpitó la final: "Hay que sacarse el sombrero con este equipo"

Gimnasia y Esgrima se aseguró la definición por el primer ascenso a la Liga Profesional y su entrenador Ariel Broggi destacó el esfuerzo de los jugadores.

En su segunda experiencia como entrenador, Ariel Broggi metió a Gimnasia en la gran final por el ascenso directo a la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima venció 1 a 0 a Defensores de Belgrano con un gol de Fermín Antonini y se quedó con el primer lugar de la Zona B de la Primera Nacional. El triunfo le permite al Lobo definir el primer ascenso de la categoría el próximo fin de semana frente a Deportivo Madryn.

Tras el partido, el DT Ariel Broggi habló en el campo de juego y destacó el compromiso de sus jugadores. “Intento que el equipo transmita lo que uno va transmitiendo desde afuera y lo vivo así. Por suerte, hoy, por momentos, lo conseguimos ante un rival que juega bien”, aseguró. Además, valoró que a pesar de la presión y el nerviosismo del rival, Gimnasia logró imponer su juego: "Dependíamos de nosotros y gracias a Dios lo pudimos ganar".

Broggi valoró la entrega del equipo y palpita la final por el ascenso

El DT recordó que llegó a un equipo que ya estaba bien armado y que mantener esa impronta no siempre es sencillo. “Ezequiel (Medrán) dejó la vara alta. Llegamos a un equipo bien armado y que estaba peleando arriba. Hay que sacarse el sombrero con estos jugadores que el año pasado llegaron a la final y hoy están nuevamente en otra final. No es casualidad”, agregó en declaraciones a TyC Sports, defendiendo la labor del plantel frente a las críticas.

Broggi, que fue ayudante de campo durante mucho tiempo de Chacho Coudet, también palpita su primera final como entrenador: “No sé, que voy a correr igual o peor eso es seguro, je. Por suerte estamos en la final ante un gran equipo como es el de Leandro (Gracián), que es un gran entrenador. El primer objetivo ya lo logramos, que era llegar a la final. Vamos a ir con nuestras armas por el ascenso. Creo que se debería entrar a una Libertadores cuando ganás una zona así, je”, comentó entre bromas.