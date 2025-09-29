La bronca de Uvita Fernández por el gol que le anularon insólitamente contra Barracas Central: "Te dan ganas de..."
Nicolás Fernández había anotado un golazo para Belgrano, pero no se lo convalidaron a instancias de VAR por una inexistente falta previa.
El empate 1-1 entre Barracas Central y Belgrano de Córdoba de este lunes por la tarde, a pesar de su insólito horario en un día de semana, se llevó todas las miradas. Todo fue debido al vergonzoso gol anulado a Nicolás Fernández sobre el cierre del primer tiempo.
Si bien en un principio había sido convalidado por el árbitro Andrés Gariano, terminó dándolo por inválido luego de que lo llamaran del VAR por una supuesta falta previa de Franco Jara a Yonatthan Rak, la cual en las repeticiones se vio claramente que nunca existió.
La bronca de Uvita Fernández por el gol que le anularon
Luego del encuentro, Uvita, autor del tanto frustrado por la injusticia arbitral, fue interceptado por el micrófono de TyC Sports y le preguntaron por la escandalosa acción: "¡Viste el gol que metí? Era un golazo... No me pueden anular eso. Quería seguir de racha, pero qué se le va a hacer...", apuntó en primera instancia.
"Franco (Jara) no hizo nada. Son decisiones. La verdad que te da ganas de decir cada cosa...", agregó en la misma sintonía, con una sonrisa que no podía ocultar su bronca e impotencia. "Yo todavía no la vi ni la quiero ver", confesó a continuación.
Por último, le consultaron si ya había vivido una situación similar a partir de una revisión del VAR: "Ya me habían anulado otros goles con la tecnología, pero no así. ¿Qué le podemos hacer? Es así, hay que seguir para adelante", concluyó, resignado, Uvita Fernández.