Se confirmó la sanción al Cholo Simeone por su fuerte cruce con hinchas del Liverpool: cuántas fechas le dan

Diego Simeone había sido expulsado tras de una acalorada discusión con un fanático rival luego de la derrota del Atlético de Madrid en Anfield.

Dos semanas atrás, en el debut de la Champions League 2025/26, el Atlético de Madrid cayó de manera agónica por 3-2 ante el Liverpool en Anfield con un tanto de Virgil van Dijk en tiempo de descuento. Se trató de un partido intenso y cambiante, que terminó de un modo muy caliente.

Tras el gol del neerlandés que sentenciaba la victoria red, se lo vio a Diego Simeone discutir muy acaloradamente con un fanático local que estaba en las gradas, que al parecer se estaba burlando de él, y debió ser separado por la seguridad del estadio. Por este incidente, el DT argentino fue automáticamente expulsado.

El fuerte cruce entre Simeone y un hincha del Liverpool Simeone reacción vs Liverpool Simeone reacción vs Liverpool ESPN

Algunos días después del encuentro, la UEFA le abrió un expediente para analizar el castigo a aplicar por esta fuerte inconducta. La sanción, como se especulaba en la previa, no fue muy severa y recibió apenas una fecha de suspensión, la cual se cumplirá este mismo martes.

Mañana, el Atlético recibirá en el Metropolitano al Eintracht Frankfurt desde las 16.00 (hora de Argentina) y el equipo será comandado por Nelson Vivas como reemplazante provisional del Cholo. El Colchonero necesita ganar tras la caída inicial y tendrá enfrente a un conjunto alemán que goleó 5-1 al Galatasaray en el debut.