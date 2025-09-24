¿Por qué Julián Álvarez no se fue al Barcelona? Su descubridor reveló los motivos: "Es hincha, pero el club..."

Hugo Varas dio detalles del pase frustrado de Julián Álvarez al Barcelona y opinó sobre su presente en Atlético de Madrid y su relación con el Cholo Simeone.

Las características de juego del delantero de Calchín no parecieran amoldarse del todo bien a los esquemas del Cholo (pese a que el año pasado tuvo muy buenos números). De hecho, sorprendió en su momento cuando fichó con el Colchonero al irse del City, cuando se hablaba por entonces de un interés del Barcelona.

Las declaraciones del descubridor de Julián Álvarez Julián Álvarez Giuliano Simeone Atlético de Madrid Según Hugo Varas, Julián Álvarez está "incómodo" en el Atlético de Madrid. EFE

En ese sentido, Hugo Varas, descubridor y entrenador de la Araña durante su etapa formativa, hizo una fuerte revelación en las últimas horas: "Yo creo que en algún momento habrá un cambio o de técnico o de él mismo. Recién una persona me decía 'que se vaya al Barcelona', y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona. A mí me gustaría que juegue en el Real Madrid", aseguró en diálogo con Radio Villa Trinidad.

Por otro lado, analizó el presente del campeón del mundo en su actual equipo: "No lo veo cómodo con Simeone. Jugó muchos partidos, no es el delantero que siempre fue, porque nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando. No lo veo cómodo en el Atlético. Creo que ha jugado muchos partidos por fuera, nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando".