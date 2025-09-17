La furiosa reacción del Cholo Simeone con un hincha del Liverpool que le gritó el agónico 3-2

El Cholo Simeone, DT del Atlético de Madrid, perdió la paciencia en Anfield y terminó expulsado tras un cruce con un fanático inglés.

Un partidazo vibrante y con final caliente en Anfield por la Champions League: Liverpool le ganó 3-2 al Atlético de Madrid en tiempo de descuento y el protagonista fuera de la cancha fue Diego Simeone. El técnico argentino explotó contra un hincha local que le gritó el gol de Van Dijk y terminó expulsado.

Tras el empate que había ilusionado al Colchonero, el defensor neerlandés marcó el 3-2 agónico y la cámara enfocó al Cholo desencajado, cara a cara con un aficionado inglés, separado solo por la seguridad. Según él mismo contó, recibió insultos y un gesto obsceno que desató su reacción: “Han sido insultos todo el partido… el que tengo que estar calmado soy yo, soportar todo, insultos, gestos”, explicó luego en Movistar.

La caliente reacción de Diego Simeone con un hincha inglés tras el gol del triunfo del Liverpool

La UEFA ahora deberá resolver si habrá sanción extra para el DT argentino, que ya tiene antecedentes con el público inglés. En 2022 había salido de Old Trafford bajo una lluvia de botellas y años antes fue multado por un gesto contra la Juventus.

En lo futbolístico, el Atlético se había recuperado con mucha actitud tras el 2-0 inicial, pero el golazo de Van Dijk en el descuento dejó a los de Arne Slot con un triunfazo y al equipo español con las manos vacías.