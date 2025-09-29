La tremenda valoración de una leyenda de Atlético de Madrid y la Selección de España para Julián Álvarez: "El mejor jugador del mundo"

Tras su doblete en el histórico 5-2 en el derbi ante el Real, una destacada leyenda del Atlético de Madrid y España se deshizo en elogios a Julián Álvarez.

Julián Álvarez la descoció en el derbi y una leyenda española se rindió ante él.

Si faltaba algo para que Julián Álvarez termine de vislumbrar a los simpatizantes de Atlético de Madrid y al fútbol español era una actuación como la que tuvo en la histórica goleada 5-2 ante el Real Madrid en el derbi, donde fue la gran figura y se despachó con un doblete que hizo emocionar hasta las lágrimas a Diego Simeone.

La Araña se ganó hace rato un lugar importante y destacado en el máximo nivel europeo, a tal punto que grandes personalidades del fútbol se rindieron ante él y lo llenaron de elogios. En este caso, fue un ídolo del Colchonero y de la Selección de España el que dejó una impactante sentencia sobre el argentino.

Se trata nada menos que de Fernando Torres, el legendario delantero campeón del mundo con La Roja en 2010 y el tercer máximo goleador de la historia de Atlético de Madrid, con 129 goles en 403 partidos. El Ñiño actualmente es el entrenador del Atlético Madrileño (equipo filial del Aleti) y, tras la victoria 2-0 ante Ibiza, le preguntaron en qué puesto pondría a Álvarez entre los atacantes que vio en el Colchonero.

El Niño Torres ubicó a Julián Álvarez como el mejor jugador del mundo Pero Torres escaló mucho más allá en su respuesta y dejó un impresionante elogió para el ex River: “Para mí, Julián Alvarez es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda. No hay mucho más que decir, lo disfrutamos, como en el Derbi. Llevamos mucho tiempo disfrutándolo”, afirmó Torres.

Fernando Torres dijo que Julián Álvarez "es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda". Video X: @@Juanarrien9 Fernando Torres dijo que Julián Álvarez "es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda". Video X: @@Juanarrien9