La decisión de Scaloni y Boca con Paredes para los amistosos de la Selección en plena definición de la tabla anual

Se acerca la fecha FIFA con la Selección Argentina en Estados Unidos y ya es sabido que el Clausura no tendrá parate. ¿Boca pierde a Paredes en etapas clave?

Scaloni tomó una determinacion con Paredes que afecta a Boca en plena pelea por entrar en la Libertadores 2026. Foto: Archivo y Paladar Negro

El torneo Clausura está a punto de entrar en etapas de definiciones. Más allá de los playoffs, restan seis fechas que definirán a los equipos clasificados a las copas internaciones de 2026 por la tabla anual y, en el caso puntual de Boca, el objetivo primario es volver a jugar la Copa Libertadores luego de dos años.

La dura derrota ante Defensa y Justicia dejó al Xeneize sin podio en el cúmulo de puntos de 2025 y, por ende, también afuera de los puestos que otorgan cupos para disputar el máximo certamen continental. Encima, la semana del Xeneize arrancó con otra pésima noticia pensando en la definición de la tabla anual.

Scaloni reservó a Paredes para la fecha FIFA de octubre Para sumarle más dramatismo al tema de clasificación a la Copa, Leandro Paredes será citado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección argentina en octubre: el 10 ante Venezuela y el 13 frente a Puerto Rico, ambos en Estados Unidos.

La complicación para Boca surge en que no podría contar con su máxima figura para el partido ante Barracas Central en la Bombonera, por la jornada 12 del Clausura. Claro, porque la AFA decidió que la LPF siga su normal curso y habrá parate por fecha FIFA.

leo paredes boca Paredes, en riesgo de perderse partidos con Boca si Scaloni no lo baja de la convocatoria. Instagram @leoparedes20