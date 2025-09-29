La lapidaria canción de la hinchada de River a los jugadores, ¡que no sonaba hace 12 años!: "No pensar en qué boliche ir a..."

El Monumental explotó en el 1-2 de River ante Riestra con un cancionero muy fuerte tras la eliminación en la Libertadores y la cuarta derrota al hilo.

En la previa al partido ante Deportivo Riestra, era muy predecible que los hinchas de River, en mayor o menor medida, iban a expresar su descontento por la dura eliminación en la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Sin embargo, el Monumental se convirtió en un hervidero luego del tempranero gol del Malevo y se mantuvo así hasta el final.

La primera reprobación de la gente fue cuando la voz del estadio entonó los nombres de Kevin Castaño, Miguel Ángel Borja y Matías Galarza Fonda. Luego, en la salida de los jugadores al campo de juego, sonó el famoso hit que ya se había hecho presente en Brasil: “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular…”.

Cantitos ofensivos de los hinchas de River a los jugadores Cantitos ofensivos de los hinchas de River a los jugadores. ESPn

La lapidaria canción de los hinchas de River contra sus jugadores El Millonario encontró el empate en los pies de Giuliano Galoppo, pero Riestra sentenció el 2-1 -error de Fabricio Bustos- a través de Pedro Ramírez y el cancionero de los hinchas aumentó su nivel de agresividad al grito de “escuchen los jugadores, pongan más huevo si quieren salir campeones. En River hay que ganar y no pensar en qué boliche ir a bailar…”.

Para contextualizar, esas fuertes estrofas no sonaban en el Monumental hace 13 años: La última vez había sido en una derrota del equipo de Ramón Díaz ante Olimpo, un 17 de noviembre de 2013, días después de quedar eliminado en los cuartos de la Sudamericana ante Lanús, por el mismo resultado que vs. Palmeiras (3-1).