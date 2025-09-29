El elogio del DT del próximo rival del Real Madrid en la Champions para Franco Mastantuono
El DT del Kairat incluyó a Franco Mastantuono entre las máximas figuras del Real Madrid junto a Mbappé y Vinicius en la previa del choque por Champions League.
El Real Madrid buscará este martes levantar cabeza tras la dura goleada sufrida en el Derbi contra Atlético. En el horizonte aparece el Kairat Almaty, rival de turno en la Champions League, y todo indica que Franco Mastantuono volvería a la titularidad.
Xabi Alonso lo dejó en el banco frente al Atleti, apostando por Bellingham y Guler. El resultado fue un doloroso 2-5 y ahora el DT planea recuperar la fórmula que le había dado cinco victorias en cinco partidos con el ex River como titular.
El argentino, de apenas 18 años, se ganó el respeto de su entrenador y también el de sus rivales. Así lo dejó en claro Rafael Urazbakhtin, técnico del Kairat, que no dudó en ubicarlo en el podio de estrellas del Madrid junto a Kylian Mbappé y Vinicius.
Mastantuono, Mbappé y Vinicius: el podio de figuras del Real Madrid según el DT del Kairat
“Tiene estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius, Franco Mastantuono… Xabi todavía no ha aplicado todas sus ideas, pero ya se notan los cambios”, señaló Urazbakhtin en la previa del duelo que se jugará este martes a las 18:45 (hora de Europa Central).
El entrenador kazajo también se deshizo en elogios para Alonso: “Es un técnico moderno y siempre me ha gustado el trabajo que hizo en el Bayer. Analicé sus partidos y traté de aprender cosas para implementarlas”.