La llamativa decisión de Úbeda con el plantel de Boca tras caer ante Defensa: no cayó bien en los hinchas
Boca perdió 1-2 en Florencio Varela, quedó afuera de los puestos de Libertadores y Claudio Úbeda tomó una polémica medida que enfureció a la gente.
La derrota al último minuto ante Defensa y Justicia fue un verdadero baldazo de agua fría para un Boca que, tras la victoria de Argentinos Juniors en Mar del Plata (2-0), bajó al cuarto lugar de la tabla anual y cerró la fecha 10 afuera de los puestos de clasificación a la Libertadores 2026.
El Xeneize sabe que no tiene margen de error y le quedan seis partidos en el torneo Clausura para volver al máximo certamen continental luego de dos años sin jugarlo. Entre ellos, un Superclásico con River en la Bombonera en un duelo que puede ser definitorio pensando en lograr ese máximo objetivo.
Te Podría Interesar
La polémica decisión de Úbeda que enfureció a los hinchas de Boca
Sin embargo, tras el duro 1-2 en Florencio Varela, Claudio Úbeda, que asumió el rol de DT de Boca en ausencia de Miguel Ángel Russo, tomó una polémica decisión con el plantel azul y oro: les dio dos días libres. Si bien es una medida común y que también aplica Miguelo de forma habitual tras los partidos, lo cierto es que esta vez no cayó para nada bien en los hinchas xeneizes.
En ese sentido, la gente de Boca se mostró totalmente en contra luego enterarse de esta noticia. “Increíble, pierden un partido y tienen dos días libres”; "Es una vergüenza, todo una joda”; "Premio merecido, para las grandes victorias que nunca consiguieron", fueron algunos de los mensajes más fuertes en redes sociales.
Más allá de eso, Úbeda no cambió la planificación y el plantel se reencontrará el martes por la mañana en el predio de Ezeiza. Habrá que ver si Russo se hace presente en la práctica o si continúa por unos días más con reposo domiciliario. El Xeneize vuelve a jugar el próximo domingo a las 19:00 horas ante Newell's en la Bombonera por la fecha 11.