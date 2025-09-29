La llamativa decisión de Úbeda con el plantel de Boca tras caer ante Defensa: no cayó bien en los hinchas

Boca perdió 1-2 en Florencio Varela, quedó afuera de los puestos de Libertadores y Claudio Úbeda tomó una polémica medida que enfureció a la gente.

Úbeda, al estilo Russo: tomó una medida que no gustó en la gente de Boca tras la derrota en Varela.

La derrota al último minuto ante Defensa y Justicia fue un verdadero baldazo de agua fría para un Boca que, tras la victoria de Argentinos Juniors en Mar del Plata (2-0), bajó al cuarto lugar de la tabla anual y cerró la fecha 10 afuera de los puestos de clasificación a la Libertadores 2026.

El Xeneize sabe que no tiene margen de error y le quedan seis partidos en el torneo Clausura para volver al máximo certamen continental luego de dos años sin jugarlo. Entre ellos, un Superclásico con River en la Bombonera en un duelo que puede ser definitorio pensando en lograr ese máximo objetivo.

La polémica decisión de Úbeda que enfureció a los hinchas de Boca Sin embargo, tras el duro 1-2 en Florencio Varela, Claudio Úbeda, que asumió el rol de DT de Boca en ausencia de Miguel Ángel Russo, tomó una polémica decisión con el plantel azul y oro: les dio dos días libres. Si bien es una medida común y que también aplica Miguelo de forma habitual tras los partidos, lo cierto es que esta vez no cayó para nada bien en los hinchas xeneizes.

Ander Herrera, Zenón y Janson: los tres de regreso en la derrota de Boca ante Defensa.

En ese sentido, la gente de Boca se mostró totalmente en contra luego enterarse de esta noticia. “Increíble, pierden un partido y tienen dos días libres”; "Es una vergüenza, todo una joda”; "Premio merecido, para las grandes victorias que nunca consiguieron", fueron algunos de los mensajes más fuertes en redes sociales.