El peculiar elogio de Nico González a Julián Álvarez tras su doblete al Real Madrid: "Está demente, se transforma el hijo de..."
Tras el increíble 5-2 del Atlético sobre el Real, Nico González habló sobre la espectacular actuación de Julián Álvarez.
El Atlético de Madrid vapuleó al Real Madrid en el clásico por 5-2 con una actuación estelar de Julián Álvarez, que metió dos goles, uno de penal y otro espectacular de tiro libre. Y si bien el goleador de Calchín se llevó toda las miradas, también fue una gran tarde de Nicolás González, que se fue aplaudido por la hinchada.
"Estoy muy feliz, llegué hace poco, de a poco voy demostrando que me quiero ganar el lugar. Me gustaría estar muchos años acá. Así que hay que seguir trabajando con este grupo hermoso que me tocó", declaró el bicampeón de América con la Scaloneta luego del encuentro en diálogo con DSports.
El elogio de Nico González a Julián Álvarez
Por supuesto, no podía quedarse sin hablar del doblete de la Araña, especialmente de su increíble definición de pelota parada para el 4-2, y le dedicó un fuerte y peculiar elogio: "Está loco, es un demente. Ya no sé qué pensar, parece tan tranquilito pero ahí adentro se transforma el hijo de p... Es una cosa increíble", apuntó entre risas sobre su compañero de equipo y de selección.
Por otro lado, se refirió a la jugada del penal para el Colchonero, cuando el marcador estaba empatado 2-2, y que le permitió a Julián Álvarez aventajar a su equipo. En la misma, Nico recibió la falta de Arda Güler, que le dio con el botín en la cara: "Con el penal que me hicieron a mí cambió el partido. Si era otro no metía la cara ahí", señaló al respecto, reconociendo que él se fabricó la infracción.
Por último, destacó la importancia de este triunfo sobre el Real para que el Atlético comience a repuntar en la temporada: "Este era el partido para levantar. Esto nos ayuda para creer en nosotros mismos y seguir trabajando con humildad como vinimos haciendo hasta el día de hoy. Gracias a eso también sacamos este resultado con nuestra gente", sentenció González.