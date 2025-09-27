El peculiar elogio de Nico González a Julián Álvarez tras su doblete al Real Madrid: "Está demente, se transforma el hijo de..."

"Estoy muy feliz, llegué hace poco, de a poco voy demostrando que me quiero ganar el lugar. Me gustaría estar muchos años acá. Así que hay que seguir trabajando con este grupo hermoso que me tocó", declaró el bicampeón de América con la Scaloneta luego del encuentro en diálogo con DSports.

Por supuesto, no podía quedarse sin hablar del doblete de la Araña, especialmente de su increíble definición de pelota parada para el 4-2, y le dedicó un fuerte y peculiar elogio: "Está loco, es un demente. Ya no sé qué pensar, parece tan tranquilito pero ahí adentro se transforma el hijo de p... Es una cosa increíble", apuntó entre risas sobre su compañero de equipo y de selección.

Por otro lado, se refirió a la jugada del penal para el Colchonero, cuando el marcador estaba empatado 2-2, y que le permitió a Julián Álvarez aventajar a su equipo. En la misma, Nico recibió la falta de Arda Güler, que le dio con el botín en la cara: "Con el penal que me hicieron a mí cambió el partido. Si era otro no metía la cara ahí", señaló al respecto, reconociendo que él se fabricó la infracción.