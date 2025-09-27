Godoy Cruz no hizo pie en el Nuevo Gasómetro y perdió 2-0 ante San Lorenzo

Por la fecha 10 del Clausura, Godoy Cruz cayó como visitante contra San Lorenzo por los goles de Gastón Hernández al minuto 45 y Cuello de penal a los 53'.

Godoy Cruz sigue sin hacer pie en el torneo Clausura de la Liga Profesional de Futbol 2025. Este sábado por la tarde, por la fecha 10, tuvo una pálida actuación en el Nuevo gasómetro ante San Lorenzo, se vio superado por el local y cayó por 2-0.

El primer gol llegó en el cierre de la etapa inicial, a los 45 minutos, tras un córner el defensor Jhohan Romaña ganó de cabeza y Gastón Hernández empujó la pelota al fondo de la red para abrir el marcador. En el complemento, el Ciclón estiró la ventaja rápidamente, ya que a los 8 minutos, Alexis Cuello cambió por gol un penal.

El gol de Gastón Hernández para el 1-0 de San Lorenzo El gol de Romaña para el 1-0 de San Lorenzo

Desde el comienzo San Lorenzo impuso condiciones, presionó y fue a buscar la diferencia ante un rival que apostó al contragolpe, y que prácticamente no lo inquietó en ningún momento. Un remate del juvenil Gulli, que dio en el poste, fue la primera aproximación azulgrana, hasta que en el final de la parte inicial Romaña ganó en lo alto, tras un córner desde la derecha, y abrió el marcador con un cabezazo de pique al suelo y luego terminó empujando Hernández.

Al comienzo del complemento todo se facilitó para el local, tras el penal que convirtió Alexis Cuello, para estirar la diferencia, pero no se conformó y fue por más: poco después, Reali estuvo cerca de anotar el tercero pero el arquero Petroli salvó su valla.