La grave denuncia de una agrupación de San Lorenzo contra el Gobierno de la Ciudad: qué reclamaron

La agrupación Orden y Progreso Sanlorencista de San Lorenzo presentó una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el deterioro en el entorno del estadio Pedro Bidegain.

La agrupación reclama una intervención inmediata en la zona delimitada por las calles Varela, Perito Moreno, Cruz, Janer y Chilavert, donde señalan abandono estructural, inseguridad y falta de servicios básicos.

El escrito, encabezado por Marcelo Culotta y Diego Espinosa Godoy, apunta a Jorge Macri y a la Comuna 7. Describe la existencia de un basural a cielo abierto, acumulación de residuos, ausencia de barrido, proliferación de ratas y olores nauseabundos. También se enumeran autos en desuso, casillas instaladas contra los paredones de la Ciudad Deportiva, luminarias inactivas y veredas destruidas frente a los accesos del estadio.

Fuerte denuncia al #GCBA por el estado de abandono alrededor del estadio de #SanLorenzo . Desde Orden y Progreso Sanlorencista se pide intervención urgente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para arreglar las adyacencias del estadio de San Lorenzo. En la denuncia se… pic.twitter.com/pPcOfBzuzi

Los denunciantes sostienen que el cuadro configura un foco de riesgo para vecinos, socios y deportistas que concurren a la zona. Advierten sobre un nivel de inseguridad creciente, potenciado por la falta de iluminación y por la degradación del espacio público.

Ante esta situación, exigen al GCBA un plan de mantenimiento integral, con reparación de luminarias, limpieza sistemática, recuperación de veredas y coordinación de un corredor seguro en conjunto con San Lorenzo. También solicitan la creación de una mesa de trabajo que incluya al club, socios y vecinos para supervisar las tareas.

Culotta difundió imágenes y videos de las adyacencias del Bidegain y subrayó que la agrupación elevó pedidos en reiteradas ocasiones sin obtener respuestas. A su vez señaló que, de no concretarse acciones inmediatas, acudirán a la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General y la Legislatura porteña, además de reforzar la exposición pública en medios de comunicación.

estadio pedro bidegain 6363463.jpg

La denuncia plantea que el estado de abandono lleva décadas sin resolución y expone la falta de intervención estatal en un sector de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Según OYPSL, la respuesta oficial es indispensable para garantizar condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad alrededor del estadio.

Fuente: NA