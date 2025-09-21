La cruda reflexión de Rodrigo Rey sobre el pésimo presente de Independiente tras el empate con San Lorenzo: "No hay análisis para..."

Independiente sigue sin levantar cabeza en el campeonato. Este domingo, en un Libertadores de América muy caldeado, empató 1-1 con San Lorenzo por la fecha 9. Con este resultado, continúa sin ganar en el Clausura, se mantiene último en la Zona B y acumula 11 partidos sin victorias en general.

El equipo dirigido interinamente por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio volvió a dejar bastante que desear a nivel futbolístico, fue insultado y silbado por los hinchas y apenas pudo rescatar un punto gracias al gol en contra de Nicolás Tripichio en el segundo tiempo, ya que por la propias casi no generó peligro en el arco rival.

Las declaraciones de Rodrigo Rey tras el empate con San Lorenzo

Rodrigo Rey habló con la prensa luego del encuentro y reconoció que están en deuda con el público y la historia del Rojo: "No hay un análisis muy profundo para hacer cuando no se gana en la situación que traemos. El único análisis que nos sirve es ganar porque necesitamos los puntos. No nos dio para poder ganar y claramente nos vamos con mucha bronca", apuntó ante el micrófono de TNT Sports.

En cuanto a lo que fue el desarrollo del duelo frente a San Lorenzo, no se explayó demasiado: "El trámite fue parejo. En el primer tiempo ellos fueron más sólidos, y en el segundo lo fuimos nosotros. En el juego nadie fue superior al otro", señaló el arquero y capitán de Independiente.