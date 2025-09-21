La picante respuesta del hijo de Costas a la chicana de Grindetti a Racing sobre las 7 Libertadores de Independiente

Gonzalo Costas, hijo del Gustavo Costas, le respondió al presidente del Rojo tras su fuerte chicana por las 7 Libertadores que tienen en sus vitrinas.

La picante respuesta del hijo de Gustavo Costas a la chicana de Grindetti a Racing sobre las 7 Libertadores de Independiente. Foto: @RacingClub

El próximo domingo 28 de septiembre, Racing e Independiente disputarán una nueva edición del clásico de Avellaneda en el Cilindro. Este encuentro será más que especial para ambos equipos, ya que en el Rojo, Gustavo Quinteros hará su debut como DT mientras que en la Academia de Gustavo Costas llegará a este encuentro sabiendo si se metió dentro de las semifinales de la Copa Libertadores.

A una semana de este encuentro, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, palpitó el clásico y lanzó una picante frase contra su rival de toda la vida utilizando como tema principal las 7 Libertadores: “Para ser Rey de Copas hay que ganarlas y llegar al número de Independiente", comenzó.

“A Racing le falta mucho para eso. A mi no me importa ni miro lo que pasa del otro lado. El próximo domingo vamos a estirar la ventaja y dudo que alguna vez se de vuelta”, agregó el mandamás del Rojo.

La picante respuesta del hijo de Gustavo Costas Ahora, quien salió a responderle a Grindetti fue Gonzalo Costas, hijo de Gustavo Costas y ayudante de campo de Racing, quien no dejó pasar esos picantes dichos y su cuenta de Instagram le respondió de manera irónica: “Vamos Grindetti !!! Ídolo, mostro !!!”, escribió el entrenador alterno de la Academia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1969540612010754115&partner=&hide_thread=false #Redes | La respuesta de Gonzalo Costas para Néstor Grindetti: "Vamos Grindetti !!! Idolo, mostro !!!



El hijo de Gustavo y miembro del cuerpo técnico de #Racing, salió a responderle al presidente de #Independiente luego de sus declaraciones en @DSportsRadio



“Para ser Rey… pic.twitter.com/X6KyhE4JgF — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 20, 2025