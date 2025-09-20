Las bombas de Néstor Grindetti contra Racing que calentaron la previa del clásico de Avellaneda: "El próximo domingo vamos a..."

A horas del partido entre Independiente y San Lorenzo, Néstor Grindetti calentó la previa del clásico. Pero no precisamente al que el Rojo debe jugar contra el Ciclón este domingo, sino que el del fin de semana que viene: el derbi ante Racing, que se disputará el próximo 28 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda.

Las picante declaraciones de Néstor Grindetti contra Racing a días del clásico Este sábado, el presidente habló en DSports Radio y sorprendió con fuertes chicanas para la Academia, que comenzaron cuando fue consultado por el presente del equipo de Gustavo Costas en la Copa Libertadores. "Para ser Rey de Copas hay que ganarlas y llegar al número de Independiente, a Racing le falta mucho para eso. A mí no me importa ni miro lo que pasa del otro lado", declaró Grindetti.

En paralelo, el mandamás del Rojo se refirió al clásico de la semana entrante y dejó una contundente predicción indicando que su equipo se llevará el triunfo: "El próximo domingo vamos a estirar la ventaja y dudo que alguna vez se de vuelta", enfatizó, en referencia al historial positivo de los Diablos Rojos ante su rival de toda la vida.

En cuanto a las realidades diferentes que atraviesan ambos, el presidente de Independiente no dudó en respaldar a su plantel y marcó cuál es su gran objetivo como máximo mandatario de la institución: "Nosotros tenemos un equipazo, no elegiría a nadie de Racing. Confío mucho en nuestros jugadores. Mi gran deseo es volver a jugar y ganar la Copa con Independiente".