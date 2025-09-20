Tigre le ganaba 2-0 a Aldosivi, pero el partido se suspendió por las malas condiciones climáticas: cuándo se reanuda

El duelo entre Tigre y Aldosivi se paró a los 28 minutos del ST por el tremendo diluvio que cayó en Victoria. Ya hay fecha y hora para jugar lo que falta.

El partido entre Tigre 2-0 Aldosivi se suspendió por el tremendo diluvio en Victoria.

Tigre se imponía por 2 a 0 frente a Aldosivi de Mar del Plata, en el estadio José Dellagiovanna, por la novena fecha del torneo Clausura, cuando el encuentro debió suspenderse esta noche a los 28 minutos del segundo tiempo, debido a las malas condiciones climáticas.

Primero, un corte de luz detuvo las acciones, y minutos después la intensa lluvia anegó el campo de juego, lo que obligó al árbitro Bryan Ferreyra a dar por finalizada la jornada. Los goles hasta el momento los habían convertido Ignacio Russo y David Romero, a los 11 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1969549619500650859&partner=&hide_thread=false Así estaba el campo de juego del Estadio José Dellagiovanna, por lo que se suspendió el partido entre Tigre y Aldosivi.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/BwFAzCJolo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2025

Tigre dominó durante gran parte del trámite inicial, mostrando solidez en defensa y contundencia en ataque, ante un Aldosivi que ofrecía pocas respuestas. Sin embargo, el partido parecía abierto, con ambos equipos buscando el arco rival, hasta que las condiciones climáticas se transformaron en protagonistas.

Cuándo se reanudará el partido entre Tigre y Aldosivi Luego de la suspensión, Tigre, por disposición de la AFA, informó cuando se terminarán de disputar los 17 minutos restantes: "La organización dispuso que el partido continúe mañana, domingo 21/09 a las 12 hs, a puertas cerradas y con acceso únicamente para la prensa", expresó el comunicado.