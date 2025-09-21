El mensaje de Marcelo Gallardo tras la derrota de River en Tucumán, pensando en la revancha con Palmeiras: "No nos queda otra que..."

Marcelo Gallardo fue muy autocrítico luego del 0-2 de River ante Atlético y se metió de lleno en el partido del miércoles en Brasil, remarcando los puntos clave para revertir la serie.

La dura autocrítica de Marcelo Gallardo tras la derrota de River en Tucumán El Muñeco remarcó la "incomodidad" del encuentro frente al Decano, algo que le terminó jugando en contra a un Millonario que, en cuatro días, se jugará la vida en la Libertadores: “Este partido estaba entre la serie de Palmeiras y era una buena prueba para aquellos que no venían jugando; exigente, incómodo, pero había que jugarlo. Era apuntar el partido con una buena formación, pero no estuvimos bien, ni colectivamente ni individualmente. Volvimos a sufrir un gol temprano, no fue un partido bueno para nada nuestro. Está difícil sacar buenas conclusiones esta noche”, sentenció el DT.

El DT explicó las claves de la revancha con Palmeiras, con mucho por mejorar Intentando dejar atrás la derrota en Tucumán, el entrenador de River se metió de lleno en la revancha ante el Verdao y explicó que se imagina "un partido donde nosotros vamos a tener que estar bien recuperados, frescos, no solamente de lo físico sino también de las ideas". Enseguida, remarcó: "Sabemos que va a ser duro, pero no imposible. Nos prepararemos mentalmente a partir de mañana para llegar bien al partido del miércoles”.

Gallardo, además, dejó en claro que sabe lo que se juega su equipo en Brasil con un fuerte mensaje para sus jugadores: “El mensaje es puertas para adentro, tener una buena preparación mental para jugar un partido que está todo por jugarse. La serie es así, va a quedar ir a ganar a Brasil, no queda otra. Mentalmente hay que prepararse para eso".