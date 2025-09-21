La noticia que festeja todo Vélez antes de la revancha contra Racing por la Libertadores

Previo a la definición de la serie de cuartos ante Racing, el presidente Fabián Berlanga confirmó una noticia muy esperada por todo Vélez.

En la previa de uno de los partidos más importantes del año, Vélez vive horas de mucha concentración. Este martes visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores con la obligación de levantar el 0-1 de la ida, pero también la ilusión intacta de meterse entre los cuatro mejores del continente.

En medio de esa expectativa, el Fortín recibió una tremenda noticia que suma y le da un buen envión en vistas al duelo copero ante la Academia. Y es que Fabián Berlanga, presidente de la institución, confirmó que se llegó a un acuerdo para que Maher Carrizo, una de las grandes joyas del equipo que sonó fuerte en River en mercados pasados, renueve su contrato con los de Liniers.

Hay Carrizo para rato: Berlanga confirmó la renovación de la joya de Vélez "Ya tenemos acordada la renovación de contrato de Maher (Carrizo)", comentó el presidente de Vélez en diálogo con DSports Radio. El actual vínculo del extremo convocado por Diego Placente a la Selección argentina Sub 20 para el Mundial de Chile vencía a fines de 2026 y, según informó Berlanga, la extensión de firmará esta misma semana.

Vélez Fortaleza Maher Carrizo Maher Carrizo renovará su contrato con Vélez. EFE

El optimismo de Berlanga para revertir la serie ante Racing En la misma nota, el mandamás del Fortín se refirió al partido de vuelta frente a Racing. "A veces la condición de visitante te juega a favor. Son partidos muy duros, donde cada uno deja un plus. Nosotros vamos a ir a dejar todo", remarcó en primera instancia.