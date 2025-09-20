El pícaro mensaje de Guillermo Barros Schelotto para meterle "presión" al VAR de Racing-Vélez: "El martes se..."

Guillermo Barros Schelotto le envió un mensaje a los árbitros del VAR del partido de vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores ante la Academia.

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto, con un once totalmente alternativo, se impuso por 2-1 ante San Martín de San Juan a domicilio y llega con otra cara a la revancha de este martes por los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Con goles de Lanzini y Godoy, el Fortín se llevó tres puntos valiosos en su visita a San Juan y esto le permitió escalar a la tercera posición de la zona B del torneo Clausura y llegar en un buen estado anímico a lo que será el partido del semestre. No obstante, cuando el encuentro parecía liquidado, la expulsión de Aarón Quirós a través del VAR puso las cosas complicadas para el Mellizo, pero finalmente el 2-1 no se movió del marcador.

El mensaje de Guillermo Barros Schelotto al VAR del Racing-Vélez Ya en conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto se refirió a la expulsión del central de 23 años y lanzó un pícara mensaje para meterle “presión” al VAR del encuentro de este martes en Avellaneda: "Pensé que iba a ser al revés la expulsión, pero estamos en racha con el VAR... el martes se corta, el martes se corta", repitió.

Esto se debe a que al zaguero que surgió en Banfield, quien ocuparía el lugar de Lisandro Magallán en la Copa, le invalidaron un tanto frente a a Racing tras la revisión tecnológica, que advirtió que el tiro de esquina lanzado por Maher Carrizo había traspasado la línea de fondo.