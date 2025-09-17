La confesión de Gustavo Costas sobre la decisión que estuvo a punto de tomar con Maravilla Martínez ante Vélez

Gustavo Costas reveló que estuvo a punto de tomar una drástica medida con su goleador en el partido ante el Fortín.

La confesión de Gustavo Costas sobre la decisión que estuvo a punto de tomar con Maravilla Martínez. Foto: EFE

Racing dio el golpe en Liniers y se llevó una pequeña, pero valiosa ventaja al partido de vuelta. Por el primer enfrentamiento de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el equipo comandado por Gustavo Costas venció al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por 1-0 con un gol de Maravilla Martínez en el segundo tiempo.

En un partido lleno de polémicas por un gol y una roja anuladas en contra del Fortín y varias quejas contra el árbitro Wilton Sampaio, la Academia aprovechó su momento y de la mano de su máximo goleador a nivel internacional en la historia del club, se llevan una ventaja importantísima de cara a la vuelta del próximo martes a las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda.

Tras el final del partido, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del triunfo: “Fue un partido difícil, no jugamos como lo habíamos pensado, pero estos son encuentros que hay que ganarlos y más en la Copa. A mi criterio no jugamos bien para nada, aunque en el segundo tiempo no sufrimos tanto como en el primero, en el que perdimos muchos duelos. Nos vamos contentos por el resultado, pero la llave está abierta totalmente porque Vélez es un equipo que juega bien”, sentenció.

Gustavo Costas se molestó cuando le preguntaron por la situación de Arias y Cambeses Gustavo Costas y un análisis autocrítico tras la victoria ante Vélez. Fotobaires

La confesión de Gustavo Costas sobre Maravilla Martínez Luego, el DT de la Academia reveló que estuvo muy cerca de sacar a Maravilla Martínez en el entretiempo debido a que tras sus constantes peleas con Lisandro Magallán, se fue expulsado por doble amarilla, el juez brasileño les sacó amarilla a ambos y eso le hizo un poco de cosquillas a Costas, ya que una falta podía dejarlo sin su goleador en al vuelta y es por ello que barajó la posibilidad de sacarlo en el ET.