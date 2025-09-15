La tajante respuesta de un referente de Vélez a Costas antes del cruce copero: "Ellos son los candidatos"

El atacante de Vélez le contestó al DT de Racing antes del cruce copero y aseguró que la Academia carga con la obligación en los cuartos.

Gustavo Costas le había trasladado la presión a Vélez, pero desde Liniers llegó la réplica.

La Copa Libertadores ya se juega fuera de la cancha. Este martes desde las 19 en el José Amalfitani, Vélez y Racing abrirán su serie de cuartos de final, y en la previa hubo un cruce de declaraciones que calienta la historia.

Gustavo Costas había reconocido días atrás que su Racing no atravesaba el mejor momento, aunque destacó que le gustaba que los dieran por muertos. También avisó que la Academia “siempre sale a buscar los partidos” y que sabía dónde estaba parado el club.

Francisco Pizzini, referente del Fortín, no dejó pasar esos dichos y devolvió la presión: “No, ellos son los candidatos. Sin duda. Son uno de los cinco equipos grandes, como dicen, así que ellos tendrán la prioridad de ganar”, afirmó en conferencia después del empate con Huracán en el Ducó.

Francisco Pizzini cruzó a Costas y apuntó a Racing como el candidato en la Copa Francisco Pizzini le tiró la presión al Racing de Costas Francisco Pizzini le tiró la presión al Racing de Costas. Video: Deportes al Taco.

Mientras tanto, Guillermo Barros Schelotto recibió una buena y una mala en la previa: Braian Romero sufrió un desgarro y quedó out para la ida, aunque hará lo posible para llegar a la vuelta; en tanto que Tomás Marchiori encendió las alarmas con una molestia, pero entrenó con normalidad y será titular frente a la Academia.