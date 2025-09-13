La tajante sentencia de Guillermo Barros Schelotto sobre el cruce de Libertadores ante Racing: "Lo veo muy..."
Guillermo Barros Schelotto palpitó el duelo del próximo martes entre Vélez y la Academia de Gustavo Costas por la ida de los cuartos del certamen continental.
Con un equipo alternativo, Vélez rescató un empate valioso en el Tomás Adolfo Ducó frente a Huracán. En un partido que se le puso difícil desde el comienzo debido a la temprana expulsión de Agustín Lagos y la molestia que sintió Tomás Marchiori, el equipo de Guillermo Barros Schelotto aguantó y se llevó un punto de Parque Patricios para seguir en los primeros puestos de la zona A.
Ahora, el próximo compromiso que tendrá el Fortín será el próximo martes en el José Amalfitani a las 19:15 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el Racing de Gustavo Costas, quien cortó con su racha negativa de cinco partidos sin ganar de local al vencer por 2-0 a San Lorenzo.
Palpitando lo que será el duelo frente a la Academia, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y se refirió al tema: “Creo que va a ser un partido de local cerrado, luchado, peleado, sin dudas que la serie se va a terminar en Avellaneda. Muy difícil que se defina con anterioridad un partido de cuartos de final de Libertadores. Ser del mismo país nos permite conocernos todos, del primero al jugador 25 de cada plantel, al entrenador”, sentenció.
“Lo veo muy parejo, Racing tuvo un último año muy bueno ganando una Sudamericana, nosotros fuimos de menor a mayor. Va a ser atractivo para el neutral y, para los involucrados, de mucha paridad en cuanto el juego, el dominio y las posibilidades que va a tener cada uno", añadió.
El análisis del encuentro
Por otro lado, el Mellizo analizó lo que fue el empate ante el Globo y valoró el esfuerzo del equipo, que resistió con 10 jugadores durante 60 minutos: "Fue difícil y más con uno menos pero pudimos poner la pelota al piso, llegar al gol aparentemente en offside... Me quedo con la intención permanente de no hacer tiempo, ni pegar, ni pelear con el árbitro, seguir con uno menos con la misma intención. Nunca estuvimos desordenados defensivamente".