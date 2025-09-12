¡Por fin! Racing se quedó con el clásico ante San Lorenzo y ganó el primer partido de local en el torneo

Racing dejó atrás su mala racha al derrotar merecidamente a San Lorenzo por 2 a 0, en un partido que disputaron esta noche, en cilindro de Avellaneda, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura . Los goles fueron del defensor Nazareno Colombo, a los 36' de la primera parte, y del delantero Santiago Solari, en 12' del complemento.

La primera llegada fue del local, a los cuatro minutos de la primera etapa, con un sorpresivo avance por el medio del lateral Facundo Mura, cuyo disparo desde el borde del área chica salió bajo y a las manos del arquero Orlando Gill.

A los 37 minutos del primer tiempo, tras una asistencia de Santiago Solari, Nazareno Colombo se quedó con el balón y le pegó al primer palo del arquero Orlando Gill para poner la ventaja de Racing sobre San Lorenzo por 1 a 0.

El gol de Nazareno Colombo para el 1-0 de Racing en el clásico ante San Lorenzo.

San Lorenzo no tuvo llegadas de riesgo hasta el complemento, en el segundo minuto. Luego de una combinación entre los delanteros Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti, un centro atrás le quedó al volante Nicolás Tripichio, que remató desviado.

Racing amplió la ventaja a los 12 minutos. Un gran pase largo de Colombo puso a correr a Santiago Solari, quien partió habilitado ante una defensa desacomodada, punteó la pelota para deshacerse del achique del arquero Orlando Gill y convirtió ante el arco desguarnecido.

Error de Gill y gol de Maluma Solari para el 2-0 de Racing

Tres minutos más tarde, el Ciclón se perdió el descuento. Alexis Cuello gambeteó desde la derecha hacia el medio y sacó un gran remate, alto y potente, que se estrelló en el travesaño de un Cambeses que nada podía hacer.

Con tiempo cumplido, el defensor Ezequiel Herrera avanzó por izquierda y sacó un tiro bajo y cruzado desde el vértice del área, contenido sin dar rebote por Cambeses.

Con el triunfo, la Academia alcanzó el decimotercer puesto en la zona A, con siete puntos, mientras que los dirigidos por Damián Ayude quedaron cuartos en el grupo B, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas deberá visitar a Huracán, el próximo viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que el Ciclón será visitantes de Independiente, el domingo 21 a las 14:30.

