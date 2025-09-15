Tremenda piña en la Liga Mendocina: un experimentado futbolista le rompió el tabique a un jugador de la UNCuyo

Matías Navarro, reconocido delantero de FADEP, agredió a un rival en pleno partido por la Liga Mendocina. La impactante imagen del jugador que recibió el golpe.

Otra vez la Liga Mendocina de Fútbol fue escenario de un hecho violento con otro experimentado futbolista. Esta vez fue en el encuentro entre la UNCuyo y FADEP, que terminó con el resultado 4 a 0 a favor del equipo visitante. Pero justamente, lo futbolístico terminó siendo anecdótico, porque hubo una tremenda agresión que se llevó el protagonismo.

Tras finalizar el partido se viralizó una piña violentísima de Matías "Chimi" Navarro, ex futbolista de Huracán Las Heras y San Martín, entre otros tantos equipos, al jugador del equipo universitario Emilio Britos, quien terminó con el tabique totalmente destruído por el golpe.

La situación se dio en una acción de juego en la que el jugador local intenta impedir que Navarro llegue a controlar un centro y lo agarra exageradamente. El Chimi primero intenta sacarselo de encima y luego le lanza una piña hacia atrás con una extrema violencia y lo deja tendido en el piso.

Britos tuvo que ser internado y la imagen de su rostro tras la agresión realmente impacta. Además, según confirmaron desde el club, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

Este hecho se da en el contexto de unas semanas violentas en la Liga Mendocina. Hace unos días, en el partido entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio, el jugador Misael Torres agredió al árbitro Matías Fernández, en un encuentro que tuvo que ser suspendido tras esa acción, que le costó dos años y medio de suspensión al defensor toponero.