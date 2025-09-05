Crisis en el fútbol local: otro histórico club evalúa bajarse de la Liga Mendocina

Luego de las deserciones de Platense de San José , Sportivo Banfield de Perdriel y Deportivo La Gloria , otra importante institución del fútbol local evalúa por estas horas tomar la decisión de desertar de los torneos oficiales organizados por la Liga Mendocina .

La crítica situación económica y financiera que atraviesan decenas de clubes de toda la provincia, sumado a los elevados costos que demanda afrontar un torneo de estas características, llevó a otra institución a quedar al borde de la desafiliación .

El histórico Platense de San José fue otro de los clubes que se bajó durante esta temporada.

Con clubes desmantelados, dirigentes que ponen el pecho en el día a día, futbolistas que juegan por amor a la camiseta e hinchas que, en muchos casos, dejaron de acompañar por distintos motivos, el fútbol mendocino atraviesa una profunda crisis que se ve reflejada en cada institución, en cada cancha, en cada barrio.

Si bien desde la entidad de calle Garibaldi se mostraron predispuestos a dar un vuelco en la decisión que se tomó, los dirigentes del Club Deportivo Algarrobal evalúan por estas horas dejar de participar de los torneos oficiales debido a la compleja situación económica.

Deportivo Algarrobal Los hinchas del Ladrillero esperan una resolución positiva para seguir jugando en los torneos oficiales. Gustavo López

De un tiempo a esta parte, la institución ubicada en el distrito lasherino dejó de recibir aportes del sector público y, sumado a la falta de ingresos de la parte privada, quedó en un situación asfixiante.

Luego de dos fechas sin jugar debido a este tema, la próxima semana directivos del club ubicado en calle Aristóbulo del Valle del Algarrobal volverán a reunirse con dirigentes de la liga para tomar la decisión final.