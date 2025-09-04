Quién es "la Reina de la reventa", la mujer detenida por ofrecer entradas para ver a Lionel Messi

Una mujer conocida como “La Reina de la reventa ” cayó en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Villa Santa Rita, en el marco de una investigación por reventa ilegal de entradas para los partidos de fútbol y eventos de espectáculos más solicitados. En el allanamiento, incautaron millones de pesos, dólares, armas y varios teléfonos.

Horas antes de su detención, la mujer subió una historia a su cuenta de Instagram en la que exclamaba: “¡Gracias a todos por confiar! ¡Sigo trabajando! Estoy activa”. Sin embargo, su aparición fue fugaz, puesto que la Policía de la Ciudad logró detenerla en medio del operativo y posterior allanamiento de la vivienda.

La mujer que fue detenida en las últimas horas del miércoles, tiene 35 años y es conocida en las redes sociales como “The Armenian Girl” y apodada como “La Reina de la reventa ”.

La investigación de la mujer inició el viernes pasado, cuando personal de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad detectó su perfil en redes sociales. Allí, la acusada ofrecía entradas para distintos espectáculos deportivos y musicales, incluidos los partidos de la Selección argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026.

En sus más recientes publicaciones, la mujer ofrecía accesos exclusivos para el partido entre Argentina y Venezuela, que se llevará a cabo este jueves en el estadio Más Monumental de River Plate, señalado como el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país. Entre las ubicaciones, mencionaba desde plateas Belgrano alta hasta la tribuna Sívori baja, además de sectores VIP. Los precios publicados eran considerablemente superiores a los valores oficiales de venta: de $300.000 para arriba.

El alcance de su actividad no se limitaba al fútbol. También ofrecía entradas para festivales como el Lollapalooza y el Quilmes Rock, además de espectáculos en el Movistar Arena y otros recitales de alta demanda.

Detuvieron a la reina de la reventa La mujer vendía ilegalmente entradas para partidos y recitales internacionales a valores elevados. X @gabrieliezzi

Un rasgo particular de su perfil en redes era que, al mismo tiempo que comercializaba las entradas a valores elevados, advertía a sus seguidores sobre la existencia de estafadores en el mercado ilegal. Publicaba frases como “Difundan, no permitamos que las ratas estafen a nadie” o “No se dejen engañar por la emoción de ir al partido. ¡No quiero ver gente llorando!”.

Qué elementos incautaron en el allanamiento

La causa quedó a cargo del fiscal Maximiliano Vence y del juez José Béguelin, quienes autorizaron el allanamiento. Según fuentes oficiales, en el domicilio los efectivos policiales secuestraron 5.018.000 pesos, 3455 dólares, siete teléfonos celulares, una computadora portátil y un revólver Houston calibre 32 con seis municiones.

También encontraron documentación y anotaciones con nombres, precios y ubicaciones de entradas, varias de ellas correspondientes al estadio de River Plate para el partido de la Selección.

Detuvieron a la reina de la reventa La acusada vendía en las redes sociales entradas para el partido de la Selección Argentina de Fútbol y la de Venezuela este jueves. X @gabrieliezzi

La mujer fue imputada por violar el artículo 91 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que sanciona la reventa ilegal de entradas. La norma establece sanciones que van desde multas hasta arresto, en función de la magnitud de la infracción y de los antecedentes de la persona involucrada.