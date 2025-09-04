Un desafío al fútbol tradicional: el nuevo juego con una cancha circular y tres arcos

El denominado "OmegaBall" nació en California en 2020 y ya está generando debate en todo el mundo. Se trata de una extraña variante del fútbol que rompe con lo tradicional: tres equipos, tres arcos y un campo de juego circular.

En este deporte, cada equipo tiene cinco jugadores que deben defender su arco mientras intentan convertir en los otros dos. Los partidos son rápidos, con tres períodos de 13 minutos y reinicios inmediatos tras cada gol, lo que busca un ritmo frenético.

La idea fue creada por Anthony Dittmann en Estados Unidos y, como tantas iniciativas deportivas allí, busca generar un espectáculo llamativo y fuera de lo común. No sorprende que ya se haya visto en transmisiones televisivas con luces, música y un despliegue más cercano a un show que a lo que los futboleros de raza están acostumbrados.

En 2023, la propuesta desembarcó en Sudamérica con el lanzamiento oficial en Uruguay, y luego sumó presencia en Venezuela. Aunque es una curiosidad atractiva, pensar en su adaptación al fútbol argentino parece un desafío imposible: acá la pasión está demasiado atada a la tradición.

Lo cierto es que OmegaBall encaja en la tendencia que algunos organismos deportivos promueven: cambiar el fútbol para hacerlo “más entretenido” en televisión con el objetivo de vender más, por supuesto. Ya se vieron críticas en el Mundial de Clubes 2025 con las pausas de “cooling break” o el agregado de música y luces en estadios, algo que choca con quienes valoran la esencia del juego.

La MLS, por ejemplo, celebra cada gol con antorchas y fuegos artificiales detrás de los arcos, algo impensado en la Bombonera o en el Monumental. En ese camino, el OmegaBall lleva la apuesta un paso más allá, multiplicando rivales y reglas distintas.

Reddit - OmegaBall El campo circular donde se juega OmegaBall. Reddit

Otras pruebas que buscaron cambiar el fútbol

También hubo otros intentos de modificar el fútbol que quedaron en el camino. El “gol de oro”, implementado en los 90 para definir partidos en tiempo extra, fue rápidamente descartado por injusto. Más reciente, la Kings League de Gerard Piqué mezcló influencers, cartas sorpresa y reglas extravagantes, logrando repercusión en redes pero sin trascender más allá del entretenimiento digital.

OmegaBall Tres equipos, tres arcos, un nuevo experimento que reúne mucho del fútbol y mucho show. OmegaBall

La pregunta es inevitable: ¿cuántos deportes exitosos se juegan con tres equipos al mismo tiempo en un mismo campo? Hasta ahora, ninguno ha logrado trascender. OmegaBall quiere intentarlo, aunque su destino parece más cercano al entretenimiento deportivo estadounidense que al fútbol como se los conoce en Argentina y el resto del mundo.