Quién es el argentino de 17 años elegido entre los mejores estudiantes del mundo

Gastón Díaz, alumno del Instituto Santa Faz de Lanús, fue elegido entre los finalistas para ganar el Global Student Prize 2025. El premio otorga 100 mil dólares

El joven estudiante de 17 años, Gastón Díaz, perteneciente al Instituto Santa Faz de Lanús, fue elegido entre los finalistas del Global Student Prize 2025. Este premio se otorga a los jóvenes que generaron un impacto real en la sociedad y distingue al "mejor estudiante del mundo", cuyo ganador recibe 100 mil dólares.

En el caso de Gastón, creó una aplicación de marketing digital capaz de identificar señales de compra a partir del comportamiento de los consumidores. Además, coescribió una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil implementada en más de 70 ciudades argentinas, lo que lo destaca por un recorrido extraordinario.

También fundó la app Cresify, reconocida por Microsoft for Startups, y obtuvo el cuarto lugar en el MIT (Instituto Técnico de Massachusetts) Solve Financial Inclusion Challenge, entre otros importantes reconocimientos.

Los otros pasatiempos del destacado estudiante Junto a estos logros, Gastón Díaz también se dedica a enseñar: da clases de matemática e informática y ayuda a la comunidad a través del Grupo El Ombú, entregando desayunos a niños en situación vulnerable. Además, desarrolló sistemas internos para coordinar miles de estudiantes y voluntarios.