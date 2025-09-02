La bronca tras el ataque de motochorros contra la joven estudiante en la Sexta Sección

Los familiares de la estudiante que fue baleada por motochorros la noche del viernes en la Sexta Sección de Ciudad de Mendoza, expresaron su bronca a través de las redes sociales. La chica, de 17 años, permanecía internada tras el ataque en el cruce de las calles Huarpes y Aristóbulo del Valle .

El calvario que atraviesa el entorno de la joven, víctima de la inseguridad, se vio replicado en posteos de Facebook , donde una tía de la adolescente publicó un mensaje movilizado por la indignación y la búsqueda de justicia.

"Le acaban de robar el celular a mi sobrina en la sexta sección y le pegaron un tiro. Les va a re caber", dictó parte del mensaje compartido en un grupo del barrio San Martin . En la publicación, la mujer ofreció 200 mil pesos por "información" que ayude a dar con los responsables del delito.

El mensaje de la familia de la joven baleada en la Sexta Sección.

En otro mensaje, desde el círculo íntimo de la víctima aseguraron los asaltantes "son del barrio ", en alusión al popular complejo del oeste capitalino. Por su parte, la víctima vive a escasos metros de donde tuvo lugar el delito.

Como sigue la investigación

Por el momento, la investigación avanza con la reconstrucción del recorrido de los delincuentes por medio de las cámaras de seguridad de la zona. Dichos trabajos fueron liderados por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien se encuentra a cargo del expediente.

Asimismo, se ordenaron una serie de medidas con el objetivo de identificar a los dos autores del ataque, que se sumarán en los próximos días al resto de las pruebas que vienen reuniendo los detectives del caso. Por mientras, la causa permanecía sin sospechosos identificados ni detenidos hasta la mañana de este martes.

En tanto, la muchacha baleada permanecía alojada en Terapia Intensiva del Hospital Lagomaggiore, aunque se mantenía estable y los médicos aguardaban por la evolución de su cuadro.

El asalto

El hecho de inseguridad ocurrió aproximadamente a las 22.30 del viernes, cuando la víctima caminaba por la calle Huarpes, presumiblemente en camino a su casa, ubicada a pocos metros del lugar del hecho. Allí fue abordada por dos delincuentes armados y movilizados en una motocicleta. Uno de ellos se bajó del vehículo y le robó su teléfono, de acuerdo con la información policial.

Luego de que la joven les entregase su celular sin presentar resistencia, los malvivientes, que ya se habían alejado, volvieron sobre sus pasos y a pocos metros uno de ellos disparó a la menor de edad, surge de la reconstrucción.

Herida, la estudiante se recostó en la vía pública y fue asistida por las personas que pasaban por la zona. Mientras que sus atacantes escaparon a contramano por la misma calle donde tuvo lugar el ataque.