¿Dos asaltos y una misma moto? La pista para llegar a los ladrones que balearon a una estudiante

Detectives policiales y judiciales trabajan en conjunto para avanzar con identificación de los dos motochorros asaltaron y balearon a una estudiante de 17 años el viernes en la Sexta Sección de Ciudad de Mendoza . Cuatro días antes de ese ataque, delincuentes de similares características le robaron a un joven con el mismo modus operandi.

Ese episodio previo se produjo el lunes 25 de agosto, minutos antes de 16, cuando un chico caminaba por calle Tabanera , entre Aguado y Ferroviarios Argentinos, donde fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta negra.

MDZ tuvo acceso a la filmación de una cámara de seguridad privada que captó el hecho y en las imágenes se observa a los malvivientes subiendo a la vereda a través de un puente y acorralando a la víctima. En ese instante, el acompañante le exhibe un arma de fuego de forma amenazante, para luego descender del rodado.

Acto seguido, sin dejar de apuntarle, amenaza al joven y le propina un cachazo en la cabeza. Luego de eso, le quita la mochila que llevaba puesta la víctima y se retira a bordo de la motocicleta conducida por su cómplice.

El video de ese hecho llegó en las últimas horas a las manos de los investigadores del caso perpetrado días después y que terminó con la adolescente baleada, quienes advirtieron que posiblemente los sujetos hayan utilizado la misma moto. Por las características, estiman que podría tratarse de una Husqvarna Svartpilen 200, señalaron fuentes allegadas a la pesquisa.

Otro dato que analizan los detectives, es que los autores sean oriundos del barrio San Martín, debido a la proximidad con las escenas de ambos asaltos y otros datos que surgieron a partir de las tareas investigativas desarrolladas en los últimos días. En ese sentido, MDZ reveló que una familiar de la víctima apuntó en las redes sociales contra sujetos del popular complejo del oeste capitalino, pocas horas después del violento robo a la estudiante.

El video del robo a la estudiante

El hecho de inseguridad tuvo lugar alrededor de las 22.30 del viernes 29, cuando la adolescente caminaba por la calle Huarpes, presumiblemente en dirección a su casa, ubicada a escasos metros. Allí, la sorprendieron dos delincuentes armados, quienes se movilizaban en una motocicleta negra.

Uno de ellos se bajó del vehículo y le robó su teléfono, de acuerdo con la información policial. Luego de que la joven les entregó el celular sin ofrecer resistencia, los maleantes, que ya se habían alejado, regresaron y uno de ellos disparó a la chica, de acuerdo con la reconstrucción.

Malherida, la muchacha se recostó al costado de la calzada y fue asistida por las personas que pasaban por la zona. Mientras que los atacantes escaparon a contramano por la misma calle donde cometieron el ataque.

Hasta la noche del martes, la joven permanecía alojada en el Hospital Lagomaggiore y se mantenía estable, por lo que los médicos aguardaban por la evolución de su cuadro.

Por su parte, la causa liderada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta permanecía sin detenciones.