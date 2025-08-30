Una madrugada ajetreada: asaltos y detenidos armados en el Gran Mendoza

Los hechos se registraron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos del Gran Mendoza.

La noche del sábado y la madrugada del domingo se registraron varios hechos de relevancia en la provincia. La policía informó sobre la detención de tres hombres con un arma de fuego y el robo de dos motocicletas.

Las Heras: Detienen a tres hombres con un arma de fuego La policía detuvo a tres hombres en Las Heras, luego de ser alertada por detonaciones de arma de fuego. El hecho ocurrió a las 20.20 en el ingreso del Asentamiento 25 de Marzo.

Al llegar, los agentes observaron a tres individuos que intentaron huir. Lograron la aprehensión de dos de ellos, mientras el tercero ingresó a una vivienda precaria. El hombre arrojó un revólver calibre .22 bajo una cama y luego fue detenido. Los tres fueron trasladados a sede judicial.

Robos de motocicletas en Lavalle y Godoy Cruz Dos robos de motocicletas se registraron durante la noche del sábado, ambos con un modus operandi similar.

El primer asalto ocurrió a las 23.26 en Lavalle. Emanuel P. (21) circulaba en su moto Corven 150 cc. por la intersección de la Ruta 40 y Ruta 34, cuando dos sujetos en otra moto lo interceptaron. Lo amenazaron con un arma de fuego, le sustrajeron el rodado y huyeron.