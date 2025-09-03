Un joven quedó en estado delicado tras ser atropellado por un auto al bajar del colectivo en Luján de Cuyo

Un joven de 15 años fue atropellado en Luján de Cuyo. Tras el accidente, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore y diagnosticado por múltiples lesiones.

Un adolescente de 15 años debió ser hospitalizado tras ser atropellado por un automóvil al bajarse de un colectivo en Luján de Cuyo. La conductora del móvil, una mujer de 70 años, fue imputada tras el accidente. La víctima quedó internada.

Sobre las 13.20, el menor de edad se bajó del transporte público, y al intentar cruzar hacia la vereda fue embestido por un Fiat Mobi, conducido por una adulto mayor, en la calle Sáenz Peña al 1900. Minutos después se dio aviso al servicio de emergencias 911.

Las heridas tras el accidente El atropello dejó al joven con significantes heridas, por las que debió ser trasladado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), al Hospital Lagomaggiore. Allí fue diagnosticado con politraumatismos y traumatismo craneoencefálico moderado.